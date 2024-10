Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 16 Ottobre a Casal di Principe si preannuncia come una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata, con una temperatura massima che toccherà i 24,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,5 km/h e i 7,2 km/h, con direzione prevalentemente occidentale. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 60%, rendendo l’aria leggermente afosa.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse, ma si evolveranno in un cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con un’umidità che aumenterà fino al 73%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 19,3°C a 21,7°C. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità di circa 5,7 km/h. Non sono previste precipitazioni, quindi le attività all’aperto potranno svolgersi senza particolari problemi.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. La temperatura massima raggiungerà i 24,6°C, mantenendo un’ottima percezione termica. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità leggera. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 21,4°C a mezzanotte. L’umidità si attesterà intorno al 63%, e il vento continuerà a mantenere una velocità debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe indicano una giornata di Mercoledì 16 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 2.9 N max 3.3 Tramontana 70 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 1.9 N max 2 Tramontana 72 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 4.6 NE max 4.5 Grecale 71 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 2.7 ESE max 3.7 Scirocco 58 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.5° perc. +24.4° Assenti 6.2 O max 5.2 Ponente 52 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° Assenti 6.1 O max 4.7 Ponente 55 % 1018 hPa 18 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 4.8 NO max 6.1 Maestrale 59 % 1019 hPa 21 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 3.9 NNO max 4.1 Maestrale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:17

