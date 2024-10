Meteo Genova, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Genova indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si presenteranno soprattutto nelle prime ore della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando intorno ai 18°C durante il giorno, mentre il vento soffierà moderato da sud, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Durante la notte, si verificheranno piogge di intensità variabile, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, con raffiche di vento che potranno arrivare fino a 44,9 km/h. La pressione atmosferica sarà in calo, attestandosi intorno ai 1000 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di pioggia moderata. La temperatura percepita si manterrà sui 19°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 94%. Il vento, proveniente principalmente da sud, avrà una velocità di circa 21 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 39,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si faranno più sporadiche, e si potranno osservare nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 18°C, mentre il vento si calmerà, con intensità che varierà tra 7 e 13 km/h. La pressione atmosferica inizierà a risalire, portandosi verso i 1001 hPa.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’86%. Il vento continuerà a soffiare da nord, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 10 Ottobre a Genova evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel pomeriggio e serata. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.96 mm 24.7 S max 44.9 Ostro 90 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +19.4° perc. +19.9° 1.24 mm 23.2 S max 40.7 Ostro 94 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +19.5° perc. +19.9° 1.11 mm 21.5 SSO max 36.3 Libeccio 95 % 999 hPa 9 pioggia leggera +18.6° perc. +19° 0.94 mm 9.8 SSO max 19.4 Libeccio 96 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.6 mm 11.7 SSO max 20 Libeccio 90 % 1000 hPa 15 nubi sparse +18.3° perc. +18.4° prob. 25 % 9.9 E max 13.9 Levante 84 % 1000 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 12 % 13.2 NNE max 13.9 Grecale 87 % 1002 hPa 21 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 11.6 N max 11.9 Tramontana 86 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:43

