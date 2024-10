Meteo Marcianise, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, portando a una sensazione di umidità crescente e a una pressione atmosferica stabile attorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 19,2°C e i 25,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,9 km/h e i 6,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà intorno al 46%, contribuendo a una sensazione di calore anche se le temperature non saranno elevate.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo completamente coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 25,9°C. Anche in questo frangente, il vento si presenterà debole, con intensità che non supererà i 7,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata asciutta, ma l’alta umidità potrà rendere l’aria pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, e il vento si farà più leggero, mantenendo una velocità di circa 2,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 57%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Marcianise di Mercoledì 16 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 2.1 NNO max 2.6 Maestrale 69 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 1.6 NNE max 2.2 Grecale 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 3.6 NE max 3.6 Grecale 68 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 1.6 ESE max 2.8 Scirocco 54 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.6° perc. +25.4° Assenti 6.2 O max 6.2 Ponente 46 % 1019 hPa 15 cielo coperto +25° perc. +24.8° Assenti 6.4 O max 4.6 Ponente 48 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 3.3 N max 5.1 Tramontana 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 2.6 NO max 2.9 Maestrale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:16

