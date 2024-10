Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Orta di Atella si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 73%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 25,7°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno nuovamente, portando piogge leggere e un abbassamento delle temperature. La sera si preannuncia più instabile, con piogge moderate e forti, accompagnate da un aumento della velocità del vento.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno da 20,1°C a 19,5°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,5 km/h e 2,9 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, con nubi sparse che permetteranno un incremento della temperatura fino a 25,7°C entro le 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che raggiungeranno i 14,4 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi attorno al 45%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. A partire dalle 16:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 23,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 57%, e la probabilità di precipitazioni sarà presente. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,8 km/h, creando condizioni di brezza vivace.

Con l’arrivo della sera, il meteo si farà più instabile. A partire dalle 20:00, si prevede pioggia moderata, con temperature che scenderanno a 20°C e un aumento della velocità del vento fino a 41,7 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 3,81 mm. La probabilità di pioggia sarà elevata, raggiungendo l’84% alle 21:00, quando si prevede anche forte pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da un inizio relativamente sereno, seguito da un peggioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge e temperature in calo. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 1.6 ENE max 3.8 Grecale 73 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 1.5 ESE max 3 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 3.7 E max 5.1 Levante 75 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° Assenti 7.5 SSE max 12.2 Scirocco 54 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.6° perc. +25.4° Assenti 19.5 SSO max 25.9 Libeccio 48 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° Assenti 18.9 S max 27.1 Ostro 54 % 1012 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +23° prob. 11 % 11.7 SSE max 23.6 Scirocco 61 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.2° perc. +18.2° 4.59 mm 12.4 SO max 33.9 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:28

