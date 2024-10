Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Orta di Atella si preannunciano variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a cieli coperti nel pomeriggio. Verso la sera, si registreranno anche delle leggere precipitazioni. I dati indicano una temperatura massima attesa di circa 24,5°C e una minima di 19°C, con un’umidità che varierà tra il 48% e il 76%.

Nel corso della notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 31%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 71% e non si prevedono precipitazioni.

La mattina di Mercoledì inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 20,3°C alle 07:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra 3,2 km/h e 14,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 4%, favorendo un clima piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 22,3°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 64%, e il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 17,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con cieli ancora coperti e una temperatura che si manterrà sui 21°C. Si prevede un aumento della probabilità di pioggia, con l’arrivo di nubi sparse e, infine, pioggia leggera attesa intorno alle 23:00. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Orta di Atella nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo dopo il Mercoledì, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per la serata di Mercoledì, quando si potrebbero verificare delle leggere piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 1.6 NNO max 2.7 Maestrale 71 % 1014 hPa 3 poche nuvole +18.6° perc. +18.4° Assenti 1.4 NNE max 2.6 Grecale 74 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19° perc. +18.8° Assenti 1.6 ESE max 4.2 Scirocco 74 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 8.4 SSO max 11.2 Libeccio 56 % 1012 hPa 12 poche nuvole +24.5° perc. +24.3° Assenti 15.4 SSO max 17.3 Libeccio 48 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 14 SSO max 16.1 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° Assenti 9.6 SSO max 14.6 Libeccio 65 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 4 % 9.9 SSE max 20 Scirocco 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

