Meteo Pomigliano d’Arco, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Pomigliano d’Arco indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 25°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità che si manterrà attorno al 60-70%.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 20,9°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 24,8°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno al 63-68%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura massima si stabilirà attorno ai 25,4°C. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, con valori che si aggireranno attorno al 48-50%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera più gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22-23°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 59%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pomigliano d’Arco non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni di umidità elevata potrebbero rendere l’atmosfera un po’ pesante, ma nel complesso non si prevedono fenomeni di pioggia. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi una giornata piacevole, ideale per attività all’aperto, anche se con qualche nuvola in cielo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 0.5 NO max 2.5 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 1.1 ENE max 2.3 Grecale 69 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 3.1 NE max 3.2 Grecale 68 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° Assenti 1.7 SSE max 3 Scirocco 55 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.2° perc. +25.1° Assenti 5.7 O max 5.3 Ponente 49 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.7° perc. +24.5° Assenti 5.5 O max 4 Ponente 50 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° Assenti 3.6 NE max 7 Grecale 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 1.4 NO max 2.1 Maestrale 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:16

