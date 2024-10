Meteo Villaricca, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Villaricca di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo coperto e schiarite, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 23,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 27,6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 78%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno all’11%.

Nella mattina, il cielo si manterrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 22,3°C entro le ore centrali della mattina. La ventilazione si farà più intensa, con velocità che potranno arrivare a 17,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 7%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il passaggio a cielo sereno e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,6°C alle ore 12:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 22°C nel tardo pomeriggio. La ventilazione continuerà a mantenersi moderata, con raffiche che potranno arrivare a 26,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento significativo, con l’innesco di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 66%, mentre la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 47%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,34 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe variare, quindi sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +20.2° prob. 11 % 12.6 S max 19.7 Ostro 81 % 1011 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20.2° prob. 12 % 13.3 SSE max 20.3 Scirocco 82 % 1010 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 12 % 14.3 SSE max 22.8 Scirocco 81 % 1009 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.4° prob. 7 % 17.5 SSE max 20.7 Scirocco 70 % 1009 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° Assenti 16.1 S max 22.4 Ostro 62 % 1008 hPa 15 poche nuvole +22.8° perc. +23° prob. 4 % 18.1 S max 24.2 Ostro 69 % 1007 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° prob. 12 % 17.9 S max 27.4 Ostro 77 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +21.3° perc. +21.7° 0.34 mm 14.3 SSO max 24.3 Libeccio 82 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:26

