Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Agrigento indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo coperto e pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina si prevede un inizio con pioggia leggera, che darà spazio a schiarite nel corso della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C durante la notte e raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero superare i 20 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 20,2°C e una copertura nuvolosa del 8%. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 78% alle 02:00, mantenendo temperature attorno ai 19,8°C. La mattina inizierà con pioggia leggera alle 07:00, con una temperatura di 22°C e una copertura nuvolosa del 17%. Le condizioni miglioreranno progressivamente, con il cielo che si schiarirà e le temperature che saliranno fino a 25,8°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 24,2°C alle 15:00. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,15 mm attesi alle 17:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%.

La sera porterà ulteriori piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Le precipitazioni continueranno fino a tarda notte, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,89 mm. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di piogge e schiarite. Domani si prevede un miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20° perc. +20.3° Assenti 8.8 E max 9.6 Levante 88 % 1011 hPa 4 nubi sparse +19.6° perc. +20° Assenti 10.2 ENE max 11.7 Grecale 89 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.11 mm 13 E max 20.6 Levante 77 % 1010 hPa 10 nubi sparse +25.5° perc. +25.8° prob. 4 % 22.8 SE max 31.2 Scirocco 63 % 1009 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +25.8° Assenti 24.9 SE max 31.6 Scirocco 69 % 1007 hPa 16 cielo coperto +23.7° perc. +24.2° Assenti 12 SSE max 16.7 Scirocco 82 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +22.8° perc. +23.4° 0.12 mm 1.8 SE max 3.8 Scirocco 88 % 1008 hPa 22 cielo coperto +22° perc. +22.5° prob. 65 % 9.8 NO max 11.7 Maestrale 85 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.