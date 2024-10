Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si presenterà variabile, con nubi sparse nel pomeriggio e in serata, ma senza precipitazioni significative. I venti si manterranno moderati, contribuendo a un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con cielo coperto e una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. L’umidità sarà intorno al 70%, creando una sensazione di calore moderato. Con l’avanzare della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,5°C entro le ore centrali della giornata. I venti, inizialmente leggeri, si intensificheranno, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili attorno ai 25°C, con un cielo sereno che favorirà l’assorbimento del calore. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. Le condizioni di vento rimarranno tendenzialmente tesi, con direzione prevalentemente occidentale. Verso la sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 19°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e un cielo che si presenterà variabile. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 3.1 SSO max 8 Libeccio 71 % 1012 hPa 4 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 10.9 ONO max 13.4 Maestrale 70 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 9.1 ONO max 13.2 Maestrale 54 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24.8° perc. +24.3° Assenti 7.9 NO max 21.9 Maestrale 39 % 1013 hPa 13 cielo sereno +25.7° perc. +25.5° Assenti 19.8 O max 33.2 Ponente 44 % 1011 hPa 16 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 26.9 O max 36.4 Ponente 54 % 1012 hPa 19 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 13.6 ONO max 23.3 Maestrale 62 % 1013 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 12.3 ONO max 15.7 Maestrale 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:32

