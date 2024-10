Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo le temperature stabili. La sera si prevede che il cielo rimanga nuvoloso, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C.

Durante la notte, Bari sperimenterà un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno sui 20,2°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 69%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, permettendo un leggero aumento delle temperature che toccheranno i 22,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 1,5 km/h e i 6,4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 58%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 21,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,9 km/h, mentre l’umidità risalirà fino al 61%. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera vedrà un cielo nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La brezza si farà sentire, mantenendo una velocità di circa 7,7 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 66%, contribuendo a un clima piuttosto fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per ora, gli amanti del clima temperato troveranno soddisfazione nelle condizioni attuali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 3.1 SE max 5.7 Scirocco 69 % 1024 hPa 4 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 2 S max 4.3 Ostro 70 % 1023 hPa 7 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 1.5 SO max 3.5 Libeccio 70 % 1024 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° Assenti 3.9 NE max 3.8 Grecale 61 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 8 ENE max 7.2 Grecale 58 % 1022 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 11.3 E max 13 Levante 62 % 1022 hPa 19 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 8 SE max 12.3 Scirocco 65 % 1023 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 7.3 SE max 10.9 Scirocco 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:53

