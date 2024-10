Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo il 92%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 4 km/h. Con l’arrivo del mattino, le piogge si intensificheranno, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature che scenderanno ulteriormente.

Nel dettaglio, durante la mattina si verificheranno piogge moderate, con temperature che varieranno tra i 13°C e i 14°C. La pioggia sarà accompagnata da venti provenienti principalmente da sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 91-94%, e le precipitazioni potrebbero superare i 6 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, anzi, si prevede un ulteriore peggioramento con piogge forti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C, mentre le raffiche di vento potrebbero arrivare fino a 34 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 10 mm. La pressione atmosferica scenderà, raggiungendo valori intorno ai 1000 hPa, contribuendo a un clima di instabilità.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a persistere, sebbene con intensità moderata. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 11°C. Il vento rimarrà sostenuto, con velocità che potranno raggiungere i 20 km/h. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur in forma più leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Dopo una giornata di maltempo, si prevede che le condizioni meteorologiche inizieranno a stabilizzarsi, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, la variabilità climatica rimarrà una costante, e sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 20 % 4 NE max 6.5 Grecale 92 % 1007 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 32 % 3.6 NNE max 5.5 Grecale 92 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +14.8° perc. +14.7° 1.21 mm 2.2 SE max 5.7 Scirocco 94 % 1005 hPa 9 pioggia moderata +13.2° perc. +13° 3.27 mm 1.8 S max 3.5 Ostro 93 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +13.4° perc. +13.4° 3.56 mm 7.1 ENE max 19 Grecale 98 % 1003 hPa 15 forte pioggia +14.1° perc. +14.1° 10.19 mm 11.6 NE max 26 Grecale 98 % 1000 hPa 18 pioggia moderata +12.9° perc. +12.7° 1.44 mm 18.5 N max 39.6 Tramontana 95 % 1001 hPa 21 pioggia moderata +11.7° perc. +11.4° 1.93 mm 21.7 NNO max 39.6 Maestrale 94 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:46

