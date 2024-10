Previsioni Meteo Casal di Principe: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Casal di Principe indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi saranno sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da 19,3°C a 25,3°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 27,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 52% e il 76%.

Nella notte, a partire dalle 00:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 19,6°C e una copertura nuvolosa del 69%. La velocità del vento sarà di 12 km/h proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si farà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa tra le 02:00 e le 05:00, con temperature che si manterranno attorno ai 19,4°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 18%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 25,3°C entro le 12:00. La velocità del vento si manterrà tra i 11 km/h e i 13 km/h, mentre l’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 53%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C, con una leggera diminuzione verso le 17:00, quando si registrerà una temperatura di 22,7°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che scenderanno fino a 4,3 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,4°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 6 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 21 Ottobre a Casal di Principe evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per attività all’aperto nei prossimi giorni, mentre per oggi si consiglia di prepararsi a un clima più nuvoloso e fresco.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 18 % 12 NE max 24 Grecale 76 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 10 % 13.6 NE max 27.3 Grecale 75 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 4 % 11.6 NE max 23.9 Grecale 74 % 1024 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 13.1 ENE max 17.6 Grecale 60 % 1025 hPa 12 cielo coperto +25.3° perc. +25.3° Assenti 11.6 ENE max 12.3 Grecale 53 % 1024 hPa 15 nubi sparse +24.7° perc. +24.7° Assenti 5.7 E max 10.9 Levante 56 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22.4° perc. +22.4° prob. 2 % 3.6 E max 6.2 Levante 66 % 1025 hPa 21 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 6 NE max 7.5 Grecale 69 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:09

