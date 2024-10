Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio prevalentemente nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero toccare i 30,1 km/h nella notte. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 48% e il 79% durante la giornata.

Nella notte, Casalnuovo di Napoli sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di circa 19,9°C. La situazione migliorerà leggermente nelle prime ore del giorno, quando il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni significative. La mattina vedrà un graduale diradamento delle nubi, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C e una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 37%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma senza piogge. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 21 km/h e i 22,4 km/h. L’umidità scenderà, raggiungendo il 48%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che scenderanno a circa 19,7°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 3%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di condizioni più instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.21 mm 18.4 OSO max 30.1 Libeccio 79 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° prob. 26 % 19.8 OSO max 29.6 Libeccio 72 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19° prob. 34 % 16.9 O max 27.9 Ponente 59 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° prob. 7 % 18.4 OSO max 24.5 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.5° perc. +21° prob. 21 % 22 OSO max 26.7 Libeccio 52 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° prob. 21 % 21.2 OSO max 27.4 Libeccio 49 % 1010 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.6° prob. 17 % 13.2 OSO max 20 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.2° prob. 3 % 6.4 SSO max 12.8 Libeccio 54 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:34

