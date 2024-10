Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Castelfranco Emilia si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e non si prevederanno precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno leggermente, arrivando a 15,8°C alle 07:00 e raggiungendo i 18,7°C entro le 09:00. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso e si inizieranno a registrare le prime piogge leggere a partire dalle 10:00.

Nel corso della mattina, le condizioni di meteo continueranno a deteriorarsi, con piogge che diventeranno più consistenti. Alle 11:00, si registrerà una temperatura di 19,1°C con pioggia leggera, e alle 12:00 la situazione si aggraverà con piogge moderate e una temperatura che scenderà a 18,2°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi anche nel pomeriggio, con valori di pioggia leggera che si susseguiranno fino alle 17:00, quando si registrerà un incremento dell’intensità della pioggia, portando a 1,11mm di accumulo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,2°C alle 19:00, con piogge moderate che continueranno a cadere. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli significativi fino a 3,63mm entro le 18:00. Verso la fine della giornata, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 16,1°C alle 22:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Mercoledì e giovedì si prevede un parziale miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che potrebbero risalire, portando a giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° Assenti 3.5 N max 6 Tramontana 89 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° Assenti 3.7 ENE max 5.7 Grecale 91 % 1014 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 10 % 9.9 E max 18.7 Levante 93 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° prob. 30 % 16.2 E max 26.5 Levante 79 % 1010 hPa 12 pioggia moderata +18.2° perc. +18.3° 1.17 mm 10.5 SE max 28.7 Scirocco 87 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.22 mm 8.5 SSE max 18.8 Scirocco 89 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +17.1° perc. +17.5° 3.63 mm 3 ESE max 8.3 Scirocco 98 % 1005 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° prob. 52 % 6.4 OSO max 8.6 Libeccio 92 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:38

