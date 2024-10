Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Chiavari si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 64%, con temperature che varieranno tra i 17,1°C e i 17,6°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’umidità intorno all’84%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, mentre le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 58%, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata ideale per attività all’aperto, anche se sarà opportuno tenere in considerazione la presenza di nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. I venti continueranno a soffiare da Sud – Sud Ovest, mantenendo un’intensità leggera. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, ma l’atmosfera potrebbe risultare più umida, con valori di umidità che toccheranno il 73%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a 18,5°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno raggiungere i 10 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore aumento della temperatura, mentre giovedì potrebbe esserci un incremento delle nubi e una leggera possibilità di pioggia. Sarà quindi opportuno seguire gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.4° perc. +17.4° Assenti 6.7 NNE max 5.7 Grecale 84 % 1020 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 6.6 NE max 5.7 Grecale 83 % 1019 hPa 7 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 6.1 NE max 5.4 Grecale 79 % 1020 hPa 10 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 3.6 SO max 3.1 Libeccio 69 % 1020 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° Assenti 5.1 SSO max 3.9 Libeccio 71 % 1019 hPa 16 nubi sparse +19.8° perc. +20° Assenti 4.8 NNE max 5.2 Grecale 82 % 1018 hPa 19 poche nuvole +18.8° perc. +19° Assenti 8.2 NNE max 8.2 Grecale 87 % 1019 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° Assenti 9.7 NNE max 10.4 Grecale 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:33

