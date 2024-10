Previsioni Meteo Genova: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Genova indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-est.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un proseguimento delle piogge, sebbene con intensità variabile. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando da un 92% a un 22% entro le ore centrali della giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà presente, ma con valori in calo.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse sostituiranno il cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, ma non si registreranno precipitazioni significative. L’umidità si attesterà attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ritorno delle nubi e, in particolare, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a circa 17°C, con un’ulteriore diminuzione della velocità del vento. Le probabilità di pioggia aumenteranno, ma le precipitazioni saranno leggere e sporadiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova nei prossimi giorni indicano un’alternanza di condizioni variabili. Dopo una giornata di pioggia e schiarite, il weekend si presenterà con un clima più stabile, sebbene non si escludano occasionali piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere instabili anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.3° perc. +18.7° 0.68 mm 11.2 ESE max 14 Scirocco 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +18° perc. +18.4° 2.27 mm 10.9 SSE max 13.5 Scirocco 95 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 1.1 mm 6.9 SSE max 13.1 Scirocco 92 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.12 mm 9.4 S max 14.1 Ostro 83 % 1016 hPa 12 poche nuvole +19.8° perc. +19.8° prob. 38 % 8.2 S max 10.7 Ostro 75 % 1016 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18.7° prob. 17 % 5.8 SSE max 8.3 Scirocco 82 % 1016 hPa 18 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 13 % 3.2 SSE max 3.9 Scirocco 86 % 1016 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 41 % 2.7 NE max 3.1 Grecale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:30

