Previsioni Meteo Genova: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Genova di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che oscilleranno intorno ai 15,7°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà gradualmente più coperto, raggiungendo il 98% di nuvolosità. Le temperature si attesteranno tra i 16°C e i 19,4°C nel corso della giornata, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12,4 km/h.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo evidenziano una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa continuerà a variare, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo più sereno. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 15%. La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che scenderanno fino a 15,4°C e una nuvolosità che si manterrà sopra il 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova indicano una giornata di Venerdì 11 Ottobre all’insegna della nuvolosità, ma senza particolari eventi atmosferici avversi. Le temperature si manterranno gradevoli e le condizioni generali non faranno presagire cambiamenti significativi nei giorni successivi. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.7° perc. +15.5° Assenti 9.1 N max 9.9 Tramontana 84 % 1007 hPa 3 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° prob. 5 % 10.2 NNE max 10.7 Grecale 79 % 1008 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15.6° prob. 11 % 9.1 NNE max 12.1 Grecale 78 % 1010 hPa 9 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° prob. 20 % 9.8 NNO max 11.6 Maestrale 73 % 1012 hPa 12 nubi sparse +19.4° perc. +19° prob. 18 % 8.4 NO max 9 Maestrale 60 % 1012 hPa 15 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° prob. 15 % 6.3 NNO max 8.7 Maestrale 67 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 10 % 4.5 ENE max 7.6 Grecale 82 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° prob. 12 % 6.9 NNE max 6.9 Grecale 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:41

