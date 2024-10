Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera apertura delle nubi. Nel pomeriggio, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa, con un ritorno a condizioni di nubi sparse. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque un clima gradevole.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Maddaloni registrerà un cielo inizialmente con nubi sparse e una temperatura di circa 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 77%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che si avvicinerà l’alba, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo un’alta percentuale di nuvolosità, fino al 99% alle ore 03:00, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 19°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma con temperature in aumento che toccheranno i 25°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità di circa 10,5 km/h, contribuirà a rendere il clima più gradevole, nonostante l’umidità si attesti attorno al 53%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 22°C e i 25°C, mentre la velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 51%, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà dal 59% al 76%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° prob. 15 % 9.2 NE max 17.7 Grecale 78 % 1024 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19° prob. 10 % 10.4 NE max 20.1 Grecale 77 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 8 % 8.9 NE max 17.8 Grecale 77 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 3 % 11 ENE max 13.9 Grecale 61 % 1025 hPa 12 cielo coperto +25° perc. +24.9° prob. 3 % 10.5 ENE max 10.2 Grecale 53 % 1025 hPa 15 nubi sparse +24.5° perc. +24.5° prob. 4 % 8.5 ENE max 10.1 Grecale 55 % 1024 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° prob. 4 % 5.5 ENE max 7.8 Grecale 68 % 1025 hPa 21 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 6.1 NE max 8.2 Grecale 74 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:08

