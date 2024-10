Previsioni Meteo Maddaloni: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. I dati raccolti mostrano una copertura nuvolosa costante e una probabilità di precipitazioni che si presenterà in diverse fasce orarie, rendendo necessario un ombrello per chiunque si trovi all’aperto.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 22,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 5,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 53%. Con l’avanzare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, e le temperature continueranno a scendere lentamente.

Durante la mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge che si intensificheranno. Le temperature percepite scenderanno a 18,5°C alle 07:00, con piogge moderate che porteranno accumuli di circa 3,36 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 88%. Il vento si presenterà da est, con una velocità di circa 13 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e la probabilità di pioggia sarà presente, sebbene con intensità minore rispetto alla mattina. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,5°C. Le piogge riprenderanno, con accumuli di 0,76 mm alle 21:00 e 1,9 mm alle 22:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Maddaloni di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata prevalentemente piovosa, con temperature miti e alta umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, rendendo il weekend più favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° Assenti 4.1 NO max 5.8 Maestrale 53 % 1019 hPa 3 cielo coperto +21.6° perc. +21.2° prob. 27 % 1.4 NNE max 4.5 Grecale 56 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +19.2° perc. +19.2° 2.1 mm 8.3 NNO max 14.5 Maestrale 79 % 1019 hPa 9 pioggia leggera +20.5° perc. +20.6° 0.13 mm 3.5 SE max 8.4 Scirocco 78 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +23.3° perc. +23.4° 0.26 mm 6.9 SO max 12.2 Libeccio 65 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 2 % 6.7 SSO max 9.9 Libeccio 67 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 21 % 0.6 NNE max 4.7 Grecale 75 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.76 mm 4.2 SE max 7.6 Scirocco 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.