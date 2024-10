Previsioni Meteo Marcianise: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 24,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, mentre le temperature si manterranno attorno ai 24°C. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in calo fino a 19°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 86% e temperature che si aggireranno intorno ai 18,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione non cambierà significativamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100% alle 01:00 e 02:00, mantenendo temperature stabili.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 3% alle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,5°C alle 08:00 e i 24,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori che varieranno tra i 3 km/h e i 9,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione del cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa varierà dal 62% alle 13:00 fino al 39% alle 16:00. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% dalle 21:00 in poi. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19°C alle 23:00. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 64% e il 70% durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Marcianise di Lunedì 14 Ottobre evidenziano una giornata che inizierà con cieli coperti, ma che si trasformerà in un periodo di bel tempo durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, si assisterà a un ritorno della nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con possibili schiarite alternate a momenti di nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 3 N max 3.5 Tramontana 69 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 3.8 NNE max 3.7 Grecale 72 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 4.6 NE max 5.6 Grecale 71 % 1019 hPa 9 cielo sereno +22° perc. +21.7° Assenti 2.2 ENE max 3.1 Grecale 52 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.8° perc. +24.4° Assenti 9.6 OSO max 8.6 Libeccio 42 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.6° perc. +23.3° Assenti 11.7 OSO max 9 Libeccio 47 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 5 ONO max 5.9 Maestrale 62 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 3.1 NO max 4.3 Maestrale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

