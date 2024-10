Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Marigliano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La copertura nuvolosa sarà moderata, oscillando tra il 53% e il 66%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Nella mattina, ci si aspetta un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma ci saranno anche momenti di cielo sereno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 41%, favorendo una sensazione di benessere. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6-7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, stabilizzandosi attorno ai 23-26°C. La copertura nuvolosa si intensificherà, ma senza portare precipitazioni significative. L’intensità del vento rimarrà leggera, con valori che si aggireranno tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 55%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità si manterrà attorno al 63%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano indicano una giornata di stabilità e benessere, con temperature gradevoli e una leggera presenza di vento. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’autunno particolarmente piacevole per attività all’aperto. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, ma attualmente non si prevedono eventi estremi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.2 NNO max 2.5 Maestrale 66 % 1020 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 2.3 NE max 2.5 Grecale 67 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 3.7 NE max 4.9 Grecale 66 % 1019 hPa 9 poche nuvole +23.8° perc. +23.5° Assenti 1.1 NE max 4 Grecale 49 % 1020 hPa 12 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.8 OSO max 4 Libeccio 41 % 1019 hPa 15 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.2 OSO max 4.6 Libeccio 44 % 1018 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 4.4 O max 4.9 Ponente 58 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +21.9° Assenti 0.6 O max 2.7 Ponente 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:17

