Previsioni Meteo Mondragone: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nella sera. Durante la notte, si registreranno temperature fresche, mentre la mattina porterà un lieve aumento delle temperature, che si stabilizzeranno nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, culminando in un cielo coperto nel pomeriggio e nella sera.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il meteo presenterà nubi sparse con una temperatura di circa 18,1°C e un’umidità attorno al 79%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 17°C alle 05:00, con una copertura nuvolosa che rimarrà bassa.

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 22,9°C entro le 12:00. Durante questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che varieranno dal 2% al 41%. I venti saranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere termico.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 22,7°C a 21,5°C entro le 16:00. La velocità del vento si manterrà moderata, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità crescente, che toccherà il 76%.

La sera porterà con sé le prime piogge. Dalle 22:00, si prevedono piogge leggere con accumuli di circa 0,33mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C, mentre l’umidità salirà fino all’82%. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una certa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mondragone nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile. Dopo una giornata nuvolosa e piovosa, si prevede un miglioramento per i giorni successivi, con un ritorno a condizioni più soleggiate e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 3.5 NE max 3.9 Grecale 79 % 1015 hPa 3 poche nuvole +17.2° perc. +17.2° Assenti 5.3 NE max 5.2 Grecale 83 % 1013 hPa 6 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° Assenti 5.5 ENE max 6.7 Grecale 80 % 1013 hPa 9 poche nuvole +21.8° perc. +21.7° Assenti 7.7 S max 10 Ostro 63 % 1012 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° Assenti 13.2 SSO max 14.5 Libeccio 60 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° Assenti 12.3 S max 13.5 Ostro 68 % 1010 hPa 18 cielo coperto +20.9° perc. +21° Assenti 8.6 SSE max 11.2 Scirocco 77 % 1010 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° prob. 4 % 11.2 SE max 14 Scirocco 80 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:39

