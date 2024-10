Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Noto giovedì 10 ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, oscillando tra i 22,1°C e i 28,2°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 31,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto alti, intorno al 77% in serata, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si manterrà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 5,5 km/h. L’umidità sarà al 51%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1012 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28,1°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 90%, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 21,1 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 46%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 31,6 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 58%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1009 hPa.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a 22,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, attorno al 99%, e il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 15 km/h. L’umidità raggiungerà il 81%, creando una sensazione di maggiore umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature elevate e una persistente umidità. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con occasionali schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno un’esposizione prolungata ai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° Assenti 5.9 NO max 6.5 Maestrale 49 % 1011 hPa 4 cielo coperto +22.4° perc. +21.9° Assenti 4.5 O max 5 Ponente 46 % 1011 hPa 7 cielo coperto +25.3° perc. +25° Assenti 9 SO max 12.4 Libeccio 40 % 1011 hPa 10 cielo coperto +28.1° perc. +28.2° Assenti 21.1 SO max 26.9 Libeccio 46 % 1010 hPa 13 cielo coperto +28.2° perc. +28.9° Assenti 24.8 SO max 31.3 Libeccio 52 % 1009 hPa 16 nubi sparse +25.7° perc. +26° Assenti 17.5 SO max 25.6 Libeccio 65 % 1009 hPa 19 cielo coperto +22.9° perc. +23.3° Assenti 15.1 O max 22 Ponente 81 % 1009 hPa 22 nubi sparse +23° perc. +23.2° Assenti 11.9 O max 14.5 Ponente 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:25

