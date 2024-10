Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noto di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,6°C e i 21,2°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti prevalentemente provenienti da sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 70%, creando una sensazione di calore moderato. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata asciutta, ma la copertura nuvolosa sarà costante.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà da 0,4 km/h a 3,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,9°C entro le 10:00. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 13,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 21,2°C alle 12:00, mantenendosi attorno ai 20°C fino alle 15:00. Il cielo continuerà a essere coperto, senza variazioni significative. La brezza leggera persisterà, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 12 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 55%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

La sera porterà con sé temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, e i venti continueranno a soffiare da sud-est con intensità leggera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto indicano una giornata di Sabato 26 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e un cielo prevalentemente coperto. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno in più per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 2.2 SSO max 6.7 Libeccio 73 % 1023 hPa 4 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 0.8 SE max 5.9 Scirocco 72 % 1023 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 4.5 ESE max 8.3 Scirocco 67 % 1024 hPa 10 cielo coperto +20.9° perc. +20.5° Assenti 12.5 SE max 12.6 Scirocco 56 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.5° Assenti 13.4 SE max 12.1 Scirocco 55 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 10.5 SE max 13.1 Scirocco 65 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 8.2 ESE max 10.9 Scirocco 70 % 1023 hPa 22 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 8.2 SE max 10.7 Scirocco 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.