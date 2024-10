Previsioni Meteo Olbia: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Olbia di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, si registreranno anche alcune nubi sparse nelle prime ore del mattino e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,7°C e i 21°C, mentre i venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 34,9 km/h durante la notte.

Durante la notte, Olbia si troverà sotto un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno con una velocità di 34,9 km/h, creando una burrasca moderata. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentare poche nuvole, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 20%. I venti si manterranno forti, con velocità comprese tra 27 km/h e 31,5 km/h. L’umidità scenderà fino al 46%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Il pomeriggio si preannuncia sereno, con temperature che inizieranno a calare, raggiungendo i 19,2°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e i venti continueranno a soffiare con intensità fresca, attorno ai 28,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 52%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 15,7°C. I venti, provenienti da Ovest, si presenteranno con una velocità di circa 22,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà intorno al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento, che potrebbero influenzare la sensazione di freschezza, specialmente nelle ore serali. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto senza particolari preoccupazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.3° perc. +16.7° Assenti 32.1 O max 59.1 Ponente 62 % 1006 hPa 4 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° Assenti 27 O max 55.3 Ponente 65 % 1007 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 27.9 O max 52.5 Ponente 60 % 1008 hPa 10 poche nuvole +20.6° perc. +20° Assenti 28.8 O max 51.5 Ponente 49 % 1009 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +19.9° prob. 3 % 31 O max 50.4 Ponente 44 % 1009 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° prob. 6 % 27 O max 48.5 Ponente 58 % 1009 hPa 19 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 21.7 O max 47 Ponente 64 % 1010 hPa 22 nubi sparse +16.6° perc. +16° prob. 8 % 26 O max 44.9 Ponente 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.