Previsioni Meteo Orta di Atella: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 22°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 31,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, soprattutto nella notte e in parte della sera, ma non si prevedono eventi significativi.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 20°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di 18,5 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con una probabilità di pioggia del 80%. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare, passando a nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente.

Nella mattina, il cielo si manterrà con nubi sparse, con temperature che varieranno tra i 19,4°C e i 21,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a una probabilità di pioggia che scenderà al 10%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una velocità attorno ai 20 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che raggiungeranno i 22°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 42%, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, grazie a un cielo prevalentemente sereno e a una leggera brezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 19°C. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, ma non mancheranno le nubi sparse. Tuttavia, verso la fine della giornata, si prevede un aumento della probabilità di pioggia, con possibili piogge leggere durante la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Orta di Atella nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di pioggia. Si prevede che il fine settimana porterà cieli sereni e temperature più elevate, rendendo le giornate più piacevoli. La situazione meteo di Venerdì 4 Ottobre rappresenterà quindi un passaggio verso condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 80 % 18.5 OSO max 31.5 Libeccio 76 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° prob. 24 % 20.4 OSO max 31.5 Libeccio 70 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19° prob. 35 % 16.1 O max 28.8 Ponente 58 % 1009 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +20.6° prob. 10 % 19.4 OSO max 25.1 Libeccio 52 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.4° prob. 26 % 23.5 OSO max 27.6 Libeccio 48 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21° prob. 26 % 21.3 OSO max 26.9 Libeccio 47 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° prob. 22 % 13.6 OSO max 20.8 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.4° prob. 4 % 6.6 SSO max 14.4 Libeccio 52 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:35

