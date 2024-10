Previsioni Meteo Orta di Atella: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92% e temperature intorno ai 20,2°C. La probabilità di precipitazioni è del 65%, ma non si prevedono piogge. Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature tra 19,5°C e 20,7°C. Nel pomeriggio, si verificheranno piogge leggere e la temperatura si attesterà attorno ai 20,8°C. Sabato, il cielo si schiarirà, raggiungendo 23,8°C entro mezzogiorno, mentre Domenica si manterrà sereno con temperature fino a 23,7°C. L’umidità varierà tra il 45% e il 75%.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita di 20°C. La velocità del vento sarà di 17,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 31,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 65%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 100%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno da 19,5°C a 20,7°C. La velocità del vento si manterrà tra 7,6 km/h e 15,9 km/h, sempre da Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, con valori che toccheranno il 93%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 61% e il 67%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si verificheranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita di 20,6°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 15,4 km/h, mentre la probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 28%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,12 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 18,2°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 4 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 99%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,3 km/h proveniente da Est-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà attorno al 75%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 23,8°C entro le ore 12:00, con una temperatura percepita di 23,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,5 km/h e 9,4 km/h, sempre da Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 3%. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 46%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno i 23,9°C. La velocità del vento aumenterà fino a 9,4 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature scenderanno a 19,5°C. La velocità del vento sarà bassa, intorno ai 3,2 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 66%.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre inizierà con cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 99%, e la velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà attorno al 68%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole. Le temperature saliranno fino a 21,8°C entro le ore 09:00, con una temperatura percepita di 21,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno all’11%, e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno i 23,7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 12,9 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 49%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che scenderanno a 19,5°C. La velocità del vento sarà bassa, intorno ai 3,2 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un alternarsi di condizioni meteorologiche. Venerdì inizierà con piogge leggere, mentre Sabato e Domenica offriranno cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di piacevoli momenti all’aria aperta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.