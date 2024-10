Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Santa Maria Capua Vetere per Lunedì 7 Ottobre si preannunciano variabili, con un predominio di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, ma si assisterà a un lieve miglioramento con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 23,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,2 km/h e 10,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà attorno al 47%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un cielo più sereno. Tuttavia, l’umidità potrebbe aumentare leggermente, portando a una sensazione di calore più intensa.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con un aumento della nuvolosità fino a raggiungere il 100%. Le temperature scenderanno a circa 19°C, mantenendo un clima fresco e umido. La velocità del vento si ridurrà, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità si attesterà attorno al 64%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Martedì e Mercoledì potrebbero presentare un clima simile, con possibili schiarite durante le ore diurne e un ritorno della nuvolosità nelle ore serali. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di piacevoli passeggiate all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 1.1 SSE max 5 Scirocco 68 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 0.5 OSO max 4 Libeccio 69 % 1015 hPa 6 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 1.2 NE max 1.8 Grecale 71 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 5.1 SO max 6.2 Libeccio 55 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° Assenti 10.1 OSO max 9.3 Libeccio 48 % 1017 hPa 15 poche nuvole +23° perc. +22.7° Assenti 8.6 OSO max 6.5 Libeccio 49 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 4.2 ONO max 4.9 Maestrale 60 % 1018 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° Assenti 3.4 NNE max 3.2 Grecale 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:30

