Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Santa Maria Capua Vetere si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 17,9°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, le temperature subiranno un lieve calo, mantenendosi comunque sopra i 17°C. La mattina si aprirà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 24,4°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a un abbassamento delle temperature e a un aumento dell’umidità.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Santa Maria Capua Vetere vedrà un cielo prevalentemente sereno con nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 17,9°C, con una leggera brezza che non supererà i 2,7 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attestandosi intorno al 76%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino a metà giornata. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,4°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 17%, e il vento sarà leggero, proveniente da sud-ovest, con velocità variabili tra i 1,4 km/h e i 16,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che scenderanno fino a 21,5°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,1 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20,5°C. Il cielo rimarrà coperto e, a partire dalle ore serali, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 32%. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un successivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge e temperature in calo. Gli abitanti dovranno quindi prepararsi a un cambio di scenario, con un’attenzione particolare alle previsioni del tempo per le giornate successive.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 2.3 N max 2.5 Tramontana 76 % 1015 hPa 3 poche nuvole +17.3° perc. +17.1° Assenti 2.6 N max 2.4 Tramontana 80 % 1013 hPa 6 poche nuvole +18° perc. +17.9° Assenti 1.4 NE max 2.8 Grecale 78 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 7.8 SSO max 10.4 Libeccio 57 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.7° perc. +24.5° Assenti 16.2 SO max 17.9 Libeccio 47 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 13.1 SO max 15.6 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 7.3 SSO max 11.2 Libeccio 68 % 1010 hPa 21 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 3 % 6.1 SSE max 14.2 Scirocco 73 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:38

