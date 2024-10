Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 5 Ottobre, Sant’Antimo si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da piogge leggere durante le prime ore del giorno, seguite da un miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +17,3°C e i +21,4°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un passaggio da cieli sereni a nubi sparse, fino a un cielo coperto in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, Sant’Antimo inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si assisterà a un incremento delle precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,3°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La probabilità di pioggia sarà bassa inizialmente, ma aumenterà progressivamente, portando a piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano un continuo rischio di pioggia leggera, con temperature che si aggireranno attorno ai +19°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 55%. Il vento soffierà da est, mantenendo una brezza leggera. Le piogge si presenteranno intermittenti, con accumuli minimi che non supereranno i 0,28 mm.

Con l’arrivo del pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno e il cielo si aprirà a poche nuvole, con temperature che toccheranno i +21,4°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 16 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 50%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e un cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature scenderanno a +18,4°C, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non del tutto assente. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile, con temperature in lieve aumento e minori probabilità di precipitazioni. Gli abitanti di Sant’Antimo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna di un clima più clemente, dopo le piogge di Sabato.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.3° perc. +17.8° prob. 11 % 4.6 SE max 8 Scirocco 62 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.7° perc. +17.2° 0.21 mm 4.3 ESE max 8.7 Scirocco 66 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.7° perc. +17.3° 0.11 mm 7.1 E max 14.1 Levante 67 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20.5° perc. +20.1° 0.28 mm 11.1 S max 13.1 Ostro 56 % 1012 hPa 12 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° prob. 74 % 17.6 OSO max 16.7 Libeccio 50 % 1012 hPa 15 poche nuvole +20.7° perc. +20.1° prob. 48 % 13 OSO max 12 Libeccio 50 % 1011 hPa 18 poche nuvole +19.3° perc. +18.7° prob. 56 % 3.6 SSO max 6 Libeccio 53 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 28 % 2.8 SSE max 6 Scirocco 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:33

