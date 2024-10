Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Sestri Levante si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che accompagnerà l’intera giornata, con temperature che si manterranno attorno ai 18-20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 90-94%. I venti, provenienti principalmente da sud-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative.

Durante la notte, le previsioni del tempo segnalano piogge leggere che continueranno a manifestarsi, con temperature che si manterranno sui 18,5°C. La velocità del vento sarà di circa 15-17 km/h, con raffiche che potranno toccare i 30 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 94%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti. Le piogge moderate si intensificheranno, con picchi di precipitazione che potranno arrivare fino a 5,53 mm tra le 10:00 e le 11:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, mentre i venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno raggiungere i 31,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo completamente grigio.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ulteriore aumento delle precipitazioni, con momenti di forte pioggia, specialmente tra le 13:00 e le 14:00, dove si potrebbero registrare accumuli significativi. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 18°C, mentre i venti si calmeranno, con velocità che varieranno tra i 5 e i 25 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido.

La sera porterà con sé un lieve miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità ridotta. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17-18°C, e i venti si presenteranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 10 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà comunque alta, mantenendo il cielo coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestri Levante indicano un graduale miglioramento a partire da mercoledì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per martedì, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia persistente e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.5° perc. +18.9° 0.8 mm 15.6 ESE max 24.8 Scirocco 94 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +18.6° perc. +19° 0.83 mm 17.4 E max 29 Levante 93 % 1011 hPa 6 pioggia moderata +18.6° perc. +19° 2.43 mm 20.1 SE max 33.5 Scirocco 94 % 1010 hPa 9 pioggia moderata +18.6° perc. +19.1° 3.44 mm 29.1 SE max 62.1 Scirocco 97 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +20.2° perc. +20.7° 3.16 mm 33.5 SSE max 53.5 Scirocco 95 % 1005 hPa 15 pioggia moderata +18.2° perc. +18.5° 1.85 mm 5.5 SSE max 12.7 Scirocco 93 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +18.7° perc. +18.8° 0.26 mm 10.6 SSO max 16.8 Libeccio 87 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.92 mm 11 S max 19.1 Ostro 90 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:45

