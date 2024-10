Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Sestri Levante si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli durante tutta la giornata, con un picco massimo di circa 20,8°C nel primo pomeriggio. La presenza di poche nuvole e cieli sereni contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le condizioni saranno di poche nuvole e la temperatura si attesterà intorno ai 17,1°C, con un’umidità del 82%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’aria fresca ma non fredda.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da 16,5°C a 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 10%, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 1 km/h e 8,1 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un clima sempre più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il massimo di 20,8°C alle ore 12:00 e si manterranno sopra i 19°C fino alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno, senza precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 69%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo un’atmosfera tranquilla.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con un’umidità che si manterrà attorno all’84%. La brezza leggera da Nord Est accompagnerà le ore serali, rendendo la temperatura percepita confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante indicano una giornata di Martedì 29 Ottobre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto e per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17° perc. +16.9° Assenti 7.7 NE max 6.5 Grecale 82 % 1025 hPa 4 poche nuvole +16.7° perc. +16.5° Assenti 7.5 NE max 6.2 Grecale 81 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 7.6 NE max 7.1 Grecale 80 % 1025 hPa 10 poche nuvole +20.7° perc. +20.6° Assenti 2.8 SO max 2.3 Libeccio 67 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 3.2 SO max 2.6 Libeccio 69 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +18.5° Assenti 2.3 N max 2.3 Tramontana 83 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.6° perc. +17.6° Assenti 5.9 NE max 5.1 Grecale 84 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° Assenti 8.6 NNE max 7.7 Grecale 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:12

