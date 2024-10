Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 20 Ottobre a Venezia si presenteranno inizialmente instabili, con piogge che interesseranno la città durante le prime ore della notte. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento significativo, con l’arrivo di cieli sereni e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo indicano un calo delle precipitazioni e un aumento della temperatura, rendendo la giornata più favorevole per attività all’aperto.

Durante la notte, Venezia sarà colpita da piogge di intensità variabile. Le previsioni meteo segnalano che, a partire dalla mezzanotte, ci sarà pioggia leggera che si intensificherà fino a diventare moderata e, in alcune ore, forte. La temperatura si attesterà intorno ai 16,5°C, con una percezione leggermente più bassa a 16,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 34 km/h da est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e, sebbene il cielo rimarrà coperto fino alle ore 09:00, si prevede un graduale passaggio a nubi sparse. La temperatura salirà fino a 19,1°C entro le 11:00, con una percezione di 18,9°C. Il vento si calmerà, con velocità che scenderanno a circa 8,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,9°C alle 13:00, con una percezione di 19,7°C. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera si preannuncia serena e tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,8°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà intorno al 79%. Il vento continuerà a essere leggero, favorendo una piacevole conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia indicano un netto miglioramento rispetto alla notte, con un passaggio da condizioni di pioggia a cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento di queste condizioni, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori miti, rendendo le giornate ideali per esplorare la bellezza della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 1.81 mm 24.8 E max 35.2 Levante 91 % 1021 hPa 4 pioggia moderata +15° perc. +14.9° 2.82 mm 19 NE max 29.6 Grecale 91 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +16° perc. +15.8° 0.11 mm 13 NE max 17.5 Grecale 83 % 1023 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 19 % 10.9 NE max 13.4 Grecale 74 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 4 ENE max 5 Grecale 68 % 1025 hPa 16 cielo sereno +18° perc. +17.9° Assenti 4.3 SE max 5.6 Scirocco 76 % 1025 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 3.9 SSO max 4.3 Libeccio 76 % 1027 hPa 22 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 3.5 NO max 4.1 Maestrale 78 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.