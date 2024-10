Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Venezia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una graduale apertura verso il pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano temperature che si attesteranno tra i 12,1°C e i 15,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa soprattutto nelle prime ore, per poi ridursi nel pomeriggio, favorendo momenti di sole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà attorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà intorno all’83%. I venti soffieranno da Nord a una velocità di circa 10,4 km/h, creando una leggera brezza. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno molto, con cielo ancora coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 14,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma la probabilità di pioggia sarà bassa, attestandosi attorno al 3%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che toccherà i 15,3°C. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a momenti di sole. I venti si manterranno moderati, con velocità che varieranno tra 12,8 km/h e 13,8 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 11,6°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità rimarrà attorno al 75%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia indicano un Sabato con un inizio nuvoloso, ma con un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero continuare a mostrare un clima variabile, con possibilità di ulteriori schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole troveranno opportunità per godere di momenti all’aperto, mentre le temperature fresche della mattina e della sera richiederanno un abbigliamento adeguato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 9.7 N max 12.1 Tramontana 82 % 1013 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° Assenti 9.6 N max 11.1 Tramontana 83 % 1013 hPa 7 cielo coperto +12.7° perc. +12° prob. 2 % 7.2 NNE max 9.1 Grecale 78 % 1014 hPa 10 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° prob. 3 % 11.6 NNE max 14.1 Grecale 74 % 1015 hPa 13 nubi sparse +15° perc. +14.3° prob. 5 % 13.8 ENE max 16.6 Grecale 66 % 1014 hPa 16 poche nuvole +14.2° perc. +13.5° prob. 5 % 11.3 NE max 13.6 Grecale 70 % 1014 hPa 19 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 13.4 NE max 16.8 Grecale 75 % 1015 hPa 22 poche nuvole +11.8° perc. +11° Assenti 12.1 NE max 14.3 Grecale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:38

