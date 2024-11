Meteo Agrigento, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Giovedì 21 Novembre indicano un clima variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature intorno ai 16,1°C, con una leggera probabilità di pioggia. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno tra i 14,8°C e i 17,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 28 km/h.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente, con un passaggio da nubi sparse a momenti di cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 18,1°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 18 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature in calo, attorno ai 14,6°C. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno, e la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1013 hPa. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo un inizio di giornata instabile, si assisterà a un progressivo schiarimento, con temperature che si manterranno miti. Per domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo il fine settimana ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 65 % 25.8 ONO max 45.3 Maestrale 83 % 1010 hPa 5 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° prob. 47 % 23.1 NO max 37.7 Maestrale 84 % 1010 hPa 8 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 15 % 18.7 ONO max 26.8 Maestrale 71 % 1012 hPa 11 cielo coperto +17.5° perc. +17° prob. 40 % 20.7 ONO max 27.3 Maestrale 65 % 1012 hPa 14 nubi sparse +18° perc. +17.4° prob. 30 % 18.8 O max 19.9 Ponente 63 % 1011 hPa 17 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° prob. 22 % 15.8 ONO max 22.1 Maestrale 76 % 1012 hPa 20 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° prob. 5 % 12.8 O max 18 Ponente 81 % 1013 hPa 23 poche nuvole +15° perc. +14.7° prob. 32 % 13.5 O max 23.4 Ponente 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:50

