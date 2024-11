Meteo Avola, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre, Avola si presenterà con un clima prevalentemente sereno durante le prime ore della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio caratterizzato da nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h. La serata si concluderà con un incremento della nuvolosità, portando a un cielo coperto.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 7%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con intensità che si manterrà sotto i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 5%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità moderata, e l’umidità si ridurrà progressivamente.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 38%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 11 km/h, con direzione Sud-Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 72%.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 18°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’85%. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 76%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Avola nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno gradevoli. Domani si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni più instabili. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 7.2 N max 7.8 Tramontana 77 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.9° perc. +16.8° prob. 1 % 6.3 N max 6.9 Tramontana 80 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19.4° perc. +19.2° prob. 6 % 3.6 NE max 4.5 Grecale 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° prob. 5 % 9.4 ESE max 7.4 Scirocco 64 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 11.7 SE max 10.4 Scirocco 66 % 1023 hPa 17 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 5.1 SSE max 7.1 Scirocco 72 % 1024 hPa 20 nubi sparse +19° perc. +18.8° prob. 17 % 3.7 SSE max 5.3 Scirocco 73 % 1024 hPa 23 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 13 % 1.2 N max 4.6 Tramontana 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:55

