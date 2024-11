Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola indicano un giovedì caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la giornata, si osserveranno variazioni nella copertura nuvolosa e nell’intensità delle precipitazioni, che influenzeranno le attività quotidiane dei residenti e dei visitatori.

Nella notte, le condizioni inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 18,4°C, che scenderà leggermente fino a 18°C nelle ore successive. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,6 km/h da est, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 66%. Con l’arrivo del mattino, la situazione meteo cambierà, portando a un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra 18,3°C e 19,6°C, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle 10:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 90% nel pomeriggio.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge diventeranno più persistenti, con accumuli di pioggia leggera che si registreranno fino a 0,29 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 17,9°C, mentre l’umidità salirà fino all’89%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varieranno tra i 4,6 km/h e i 9,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si faranno più critiche, con piogge moderate che interesseranno Avola. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che toccherà il 94%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 1,97 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Avola nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che le temperature rimarranno miti, ma le condizioni di umidità elevata e le piogge intermittenti potrebbero influenzare le attività all’aperto. È consigliabile prepararsi per eventuali disagi legati al maltempo e monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18° perc. +17.9° prob. 62 % 7.9 ENE max 9.9 Grecale 77 % 1026 hPa 5 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° prob. 62 % 9.6 NE max 12.8 Grecale 78 % 1026 hPa 8 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° prob. 62 % 5 ENE max 8.3 Grecale 73 % 1028 hPa 11 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.39 mm 1.8 SSE max 5.8 Scirocco 81 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.16 mm 7.2 ENE max 8.3 Grecale 80 % 1026 hPa 17 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.18 mm 9.6 ENE max 10.7 Grecale 84 % 1027 hPa 20 pioggia moderata +16.9° perc. +17.1° 1.71 mm 7.2 SSE max 9 Scirocco 92 % 1027 hPa 23 pioggia leggera +16.9° perc. +17° 0.74 mm 7 S max 9.5 Ostro 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:53

