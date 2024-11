Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chiavari di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a una mattinata di sole. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 12,2°C all’inizio della giornata, subiranno un lieve abbassamento, ma nel complesso si manterranno sopra i 6°C durante la sera. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Chiavari si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale del 99%. La velocità del vento sarà di 19,7 km/h da Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 66%, anche se non si registreranno piogge. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento della situazione, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 8,4°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando dal 70% al 28% entro le 08:00. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra 8,2 km/h e 12,4 km/h. A partire dalle 09:00, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 12,6°C alle 11:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di 13°C intorno alle 12:00. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una velocità di circa 11,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 29%, rendendo l’aria più gradevole. Le temperature inizieranno a scendere nel tardo pomeriggio, raggiungendo 8,5°C alle 17:00.

La sera si presenterà serena, con temperature che continueranno a scendere, fino a toccare i 6,8°C alle 23:00. La ventilazione rimarrà costante, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 47%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Chiavari di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata prevalentemente serena, con temperature fresche e condizioni di vento moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo sereno, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° prob. 1 % 9.3 ONO max 14 Maestrale 83 % 991 hPa 4 nubi sparse +9.4° perc. +7.6° Assenti 12.3 N max 23.1 Tramontana 71 % 995 hPa 7 nubi sparse +8.4° perc. +6.3° Assenti 12.3 NNO max 11.6 Maestrale 66 % 1001 hPa 10 poche nuvole +12° perc. +10.2° Assenti 10.8 N max 15 Tramontana 38 % 1004 hPa 13 cielo sereno +12.9° perc. +11° Assenti 11.9 NO max 12.1 Maestrale 29 % 1006 hPa 16 cielo sereno +9.7° perc. +7.7° Assenti 13.9 N max 13 Tramontana 43 % 1009 hPa 19 cielo sereno +7.4° perc. +4.5° Assenti 16.3 N max 17.4 Tramontana 46 % 1013 hPa 22 cielo sereno +7° perc. +4.3° Assenti 15 N max 16.9 Tramontana 47 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:48

