Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Sestri Levante di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che raggiungeranno i 11,7°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri provenienti da est e nord-est accompagnerà le condizioni atmosferiche, rendendo il clima piuttosto gradevole, sebbene l’umidità aumenterà nel corso della giornata.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature intorno ai 6°C, con una leggera brezza che non supererà i 12 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà minima, attorno al 2%, e l’umidità si attesterà intorno al 47%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di circa 10°C entro le 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo le condizioni di umidità relativamente basse, attorno al 38%. Le temperature percepite si manterranno leggermente più basse, intorno ai 8°C.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con valori che raggiungeranno il 79%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 11,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 10°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 11 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 54%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 10°C, con una percezione di leggermente inferiore a causa dell’umidità crescente, che arriverà fino al 64%. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una possibile intensificazione della nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare, rendendo l’atmosfera più pesante. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare della giornata di Sabato, ma è consigliabile portare con sé un abbigliamento adeguato per le temperature serali più fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6° perc. +3.4° Assenti 12.5 NNE max 12.6 Grecale 47 % 1020 hPa 4 cielo sereno +6.1° perc. +4.1° Assenti 9.4 NNE max 8 Grecale 42 % 1023 hPa 7 nubi sparse +6.4° perc. +4.6° Assenti 9 NE max 7.5 Grecale 38 % 1025 hPa 10 nubi sparse +11.2° perc. +9.3° Assenti 5.6 SE max 7.5 Scirocco 36 % 1027 hPa 13 nubi sparse +11.7° perc. +10.1° Assenti 8.2 SE max 9.4 Scirocco 44 % 1028 hPa 16 nubi sparse +9.2° perc. +7.5° Assenti 10.7 E max 11.7 Levante 56 % 1029 hPa 19 cielo coperto +9.2° perc. +7° Assenti 14.6 ENE max 14.9 Grecale 58 % 1030 hPa 22 cielo coperto +10.7° perc. +9.4° Assenti 11.8 E max 16.3 Levante 62 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:47

