Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto nuvoloso, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera flessione rispetto ai giorni precedenti. I venti, prevalentemente da sud-ovest, porteranno a condizioni di instabilità atmosferica, con un aumento dell’intensità nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno a 7,3°C. L’umidità sarà elevata, intorno al 90%, e i venti soffieranno da nord-nord est a una velocità di circa 11,8 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni non miglioreranno, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature che varieranno tra 7,2°C e 7,8°C.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e un cielo che si schiarirà. Le temperature saliranno fino a 11,5°C intorno a mezzogiorno, mentre i venti si calmeranno leggermente, mantenendosi attorno ai 9,4 km/h. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 53%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,4°C, con venti che si intensificheranno fino a 19,9 km/h. Le precipitazioni inizieranno a farsi sentire, con accumuli che raggiungeranno i 0,9 mm entro le ore 17:00.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si intensificheranno. Le temperature si manterranno sui 10,6°C, ma l’umidità salirà fino al 92%. I venti, che soffieranno da ovest-sud-ovest, raggiungeranno intensità considerevoli, con raffiche che potranno superare i 51 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno arrivare a 2,51 mm entro le 18:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante indicano una giornata di Giovedì 21 Novembre caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da piogge nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, ma l’aumento dell’umidità e l’intensificazione del vento potrebbero rendere la sensazione di freddo più marcata. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno a cieli sereni e temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.3° perc. +5.1° Assenti 11.8 NNE max 12 Grecale 41 % 1006 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +5.4° Assenti 9.9 NNE max 9.1 Grecale 40 % 1007 hPa 7 poche nuvole +6.6° perc. +4.5° Assenti 10.2 NE max 9.4 Grecale 43 % 1008 hPa 10 cielo sereno +11° perc. +9.1° Assenti 1.7 S max 4.3 Ostro 34 % 1009 hPa 13 nubi sparse +11.3° perc. +9.9° Assenti 14 SSE max 17 Scirocco 54 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +10.4° perc. +9.5° 0.75 mm 16.7 S max 26.7 Ostro 78 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +10.9° perc. +10.4° 1.92 mm 23.6 OSO max 53.7 Libeccio 91 % 998 hPa 22 pioggia moderata +13.7° perc. +13.6° 1.07 mm 40.7 OSO max 75.6 Libeccio 93 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:48

