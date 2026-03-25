Allerta Meteo, forti venti in arrivo sull’Italia: da Genova a Napoli, scattano le misure | DETTAGLI

Il ciclone Deborah sta per abbattersi sull’Italia, facendo ripiombare il nostro Paese in inverno, poiché riporterà neve fino in collina da Nord a Sud, forti venti e mareggiate. Le condizioni di maltempo hanno spinto Protezione Civile e Aeronautica Militare ad emanare i loro bollettini, avvisando sulle severe condizioni meteo che attendono il Paese nelle prossime ore. Alla luce delle allerte diramate, diversi Comuni, dalle regioni del Nord a quelle del Sud, stanno adottando delle misure a tutela dell’incolumità pubblica, come la chiusura di parchi, giardini e cimiteri. Ecco una panoramica delle misure adottate dai Comuni più importanti, dalla Liguria alla Campania, passando per l’Emilia Romagna.

A Genova, chiusi parchi, cimiteri e sopraelevata

Dopo l’allerta meteo diramata da Arpal, a Genova entrano in vigore le ordinanze del sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità: divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro” e la chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali. Per consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso. Inoltre è prevista la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

A Monza chiuso Parco Milano, cimiteri e aree verdi

Con un’ordinanza contingibile e urgente, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di domani, giovedì 26 marzo. Anche Viale Cavriga resterà chiuso al traffico veicolare. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini e alle aree verdi pubbliche in città. La decisione è stata presa a seguito del comunicato di allerta emesso dalla Protezione Civile Regionale, con codice arancione, che prevede anche a Monza raffiche di vento forti fino a 60-80km/h.

Misure anche a Varese

Per la giornata di domani, è prevista allerta meteo arancione per vento forte, con raffiche con velocità superiore a 50km/h, anche a Varese. Per motivi di sicurezza per tutta la giornata di domani, sarà vietato frequentare e sostare nei parchi e giardini pubblici durante tutto il periodo di allerta. Il Comune raccomanda di prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e di non sostare sotto gli alberi.

Ravenna chiude parchi, pinete e cimiteri

A causa delle condizioni meteo previste per la giornata di domani, con previsione di raffiche di vento fino a 80km/h e un’allerta meteo arancione, il Comune di Ravenna in via precauzionale ha emesso un’ordinanza per la chiusura dei parchi, dei giardini pubblici, delle pinete e dei cimiteri e ha disposto il divieto di accesso alle aree fluviali, all’arenile e alle dighe foranee per l’intera giornata. Il Comune raccomanda di mettere in atto le misure di autoprotezione, fra le quali in questo caso: fare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare la massima attenzione nelle zone alberate e ai viali per la possibilità di caduta di rami.

Ad Ancona chiusi parchi, cimiteri e impianti sportivi

Per l’allerta meteo arancione prevista domani nelle Marche, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha disposto la chiusura per l’intera giornata di parchi pubblici, aree verdi, cimiteri e impianti sportivi all’aperto e in pressostruttura. Chiusa anche la pista ciclopedonale del Conero Ancona-Portonovo. Escluso dalla chiusura lo Stadio del Conero, privo di alberature significative nelle vicinanze. I cimiteri resteranno inaccessibili al pubblico e le operazioni cimiteriali saranno sospese. In caso di necessità, feretri e urne cinerarie potranno essere consegnati esclusivamente dal personale di Ancona Servizi all’ingresso carrabile del cimitero di Tavernelle per il deposito nella Sala del Commiato.

A Napoli e Benevento chiusi parchi e cimiteri

A partire dalla mezzanotte e fino alle 23:59 di giovedì 26 marzo, la Protezione Civile regionale della Campania ha emanato un’allerta meteo per forte vento e mare agitato: a Napoli sarà interdetto, per la durata dell’allerta, l’accesso ai parchi cittadini, alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli. Chiusi anche i cimiteri e gli impianti sportivi all’aperto di San Pietro a Patierno, Ascarelli e Caduti di Brema.

Anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto la chiusura per la giornata di domani della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale.

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