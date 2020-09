Un mondo sospeso, il Rolling Acres Mall: un centro commerciale ricoperto di neve in Ohio [FOTO]

Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono.

Uno di questi è il Rolling Acres Mall. Questo centro commerciale ha aperto nel 1975 ad Akron, in Ohio (Stati Uniti). Nel 1977, è stato aggiunto anche un cinema. Al suo apice, il centro commerciale vantava oltre 140 negozi ma 40 anni dopo, è caduto vittima del crollo di clienti. Mentre perdeva clienti, diversi grandi magazzini hanno abbandonato le loro locazioni e gli affittuari più piccoli hanno fatto altrettanto. Il cinema ha chiuso nel 1993. Il Rolling Acres Mall non si è più ripreso, perdendo il suo ultimo affittuario nel 2013. Negli anni, è stato un susseguirsi di nuovi proprietari, ma nessuno è stato in grado di risollevare l’attività.

Con il rallentamento degli affari, l’edificio è diventato l’obiettivo dell’attività criminale. Un senzatetto è stato condannato ad un anno di reclusione per aver vissuto all’interno di un negozio vuoto nel 2007. Un altro uomo è morto fulminato nel tentativo di rubare fili di rame dalla struttura nel 2011. Quello stesso anno, il corpo di un’apparente vittima di omicidio è stato rinvenuto dietro il centro commerciale. L’esterno del centro commerciale è andato in rovina insieme all’interno, con erbacce spuntate tra le fratture nella pavimentazione del parcheggio.

L’edificio si è trasformato in una specie di paese delle meraviglie invernali, ma di quelli inquietanti, non fiabeschi. Come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto, i negozi vuoti e tutto l’edificio sono stati coperti interamente dalla neve.

Anche se vuoto, il centro commerciale rimaneva un problema per la sicurezza. Il sindaco di Akron ha esortato i residenti a stare lontani dall’area nel 2016. Nello stesso anno, la città ha iniziato il processo di demolizione del Rolling Acres Mall. Anni dopo il suo abbandono, il sito del centro commerciale potrebbe diventare una nuova struttura di Amazon. Questa decisione è il simbolo di una nuova era del commercio al dettaglio dominata da Amazon e altri giganti dell’e-commerce dopo che “l’apocalisse della vendita al dettaglio” ha cancellato centinaia di centri commerciali.