Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani venerdì 29 marzo

Venerdì 29 Marzo a La Spezia si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con cielo coperto e nubi sparse durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i +13,7°C e i +17,2°C.

Durante la notte, si registreranno precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che varierà dal 54% al 100%. Le temperature oscilleranno attorno ai +14°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà principalmente da Sud Ovest con intensità variabile.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge intermittenti. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con venti provenienti da Sud Est che potrebbero raggiungere una velocità fino a 40,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno sui +17,2°C, mentre i venti provenienti da Sud Est potranno raggiungere i 40,6km/h.

In serata, il cielo rimarrà nuvoloso con una probabilità di precipitazioni in diminuzione. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +13,7°C, con venti che ruoteranno da Nord Est.

In conclusione, per i prossimi giorni a La Spezia si prevedono condizioni meteorologiche instabili, con possibili piogge e nubi sparse. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori simili, con venti che potrebbero variare di intensità e direzione. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 29 Marzo a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.29 mm 9.3 OSO max 20.5 Libeccio 94 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.4 mm 9 SSE max 11.4 Scirocco 95 % 1011 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +14° prob. 36 % 20 SE max 37.4 Scirocco 90 % 1012 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 30 % 21.1 SE max 38.1 Scirocco 86 % 1013 hPa 13 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 11 % 18.1 SE max 40.6 Scirocco 73 % 1011 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 19.9 SSE max 35.6 Scirocco 82 % 1011 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 8.4 SE max 18.3 Scirocco 87 % 1011 hPa 22 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° Assenti 11.8 NE max 13.2 Grecale 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:47

