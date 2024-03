Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani venerdì 29 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 29 Marzo a Rimini prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 100% di cielo coperto dalle prime ore del mattino fino al tramonto.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +16°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore a causa del vento che soffierà a una velocità di circa 30km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 80% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo coperto al 100% e temperature che si manterranno intorno ai +18°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 28km/h provenienti sempre da Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 60% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La situazione non cambierà nemmeno in serata, con cielo coperto al 100% e temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +14°C. Il vento perderà un po’ di intensità, ma soffierà ancora con una velocità di circa 15km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà stabile intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Rimini, si prevede che le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai valori registrati per Venerdì 29 Marzo. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo consultando le previsioni del tempo aggiornate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 11.5 SSE max 16.2 Scirocco 82 % 1011 hPa 4 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 13 SSE max 16.1 Scirocco 81 % 1012 hPa 7 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 19.7 SSE max 34.8 Scirocco 77 % 1014 hPa 10 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 10.6 S max 28.4 Ostro 65 % 1013 hPa 13 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° Assenti 9.9 SE max 22.6 Scirocco 61 % 1012 hPa 16 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 16.2 SE max 30.1 Scirocco 71 % 1011 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 13 SSE max 21.2 Scirocco 70 % 1011 hPa 22 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° Assenti 4.9 SO max 7.7 Libeccio 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:36

