Meteo Venezia, le previsioni per domani mercoledì 1 maggio

Mercoledì 1 Maggio a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 15-19°C, con una percezione leggermente inferiore a causa del vento che soffierà con intensità variabile.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla mattina, il cielo sarà coperto e si potranno verificare piogge leggere. La situazione meteorologica non cambierà molto nel corso della mattinata, con nuvole che continueranno a dominare il cielo e possibilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, il tempo non darà tregua, con un cielo nuvoloso e piogge leggere che potrebbero intensificarsi verso sera. Le temperature si manterranno stabili, ma il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità.

In serata, le precipitazioni potrebbero diventare più consistenti, con piogge che potrebbero risultare più abbondanti rispetto alle ore precedenti. Il vento continuerà a soffiare con intensità, portando un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 1 Maggio a Venezia indicano una giornata all’insegna delle piogge e delle nuvole, con temperature gradevoli ma una percezione termica influenzata dal vento. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare un’atmosfera umida e instabile.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 1 Maggio a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.11 mm 11.1 ENE max 13.3 Grecale 80 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.42 mm 10.8 ENE max 14 Grecale 87 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° prob. 54 % 10.7 ENE max 15.7 Grecale 84 % 1012 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 46 % 12.3 NNE max 17.7 Grecale 81 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.1° perc. +18.8° 0.18 mm 22 E max 32.1 Levante 67 % 1010 hPa 15 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° prob. 33 % 23 ESE max 37.2 Scirocco 77 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.81 mm 19.4 ESE max 26.2 Scirocco 93 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.82 mm 14.5 SSE max 23.6 Scirocco 89 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:20

