Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani lunedì 22 aprile

Previsioni Meteo a Venezia per Lunedì 22 Aprile

Le condizioni meteorologiche a Venezia per Lunedì 22 Aprile saranno caratterizzate da un tempo instabile e piovoso per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto basse, con un cielo coperto e precipitazioni abbondanti.

Durante la mattina, ci aspettiamo piogge leggere che diventeranno via via più intense, con raffiche di vento provenienti dall’Est – Nord Est e una temperatura che si aggira intorno ai +9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 71%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente, con piogge moderate e forti, accompagnate da venti forti provenienti sempre dall’Est – Nord Est. Le temperature scenderanno, con valori intorno ai +7°C, e l’umidità raggiungerà l’88%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

In serata, le piogge continueranno a interessare la città, con precipitazioni che tenderanno a diminuire di intensità. Le temperature si manterranno fredde, intorno ai +7°C, con venti ancora abbastanza sostenuti dal Nord Est. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

In conclusione, Lunedì 22 Aprile a Venezia sarà caratterizzato da un meteo instabile, con piogge persistenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venezia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Aprile a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +8.9° perc. +5.7° 0.3 mm 23.6 NE max 34.9 Grecale 76 % 1015 hPa 3 cielo coperto +9° perc. +5.3° prob. 37 % 29.1 ENE max 42.6 Grecale 67 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +8.7° perc. +5.2° 0.66 mm 26.7 ENE max 38 Grecale 67 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +9° perc. +4.8° 0.67 mm 37.2 ENE max 45.4 Grecale 71 % 1014 hPa 12 forte pioggia +7.1° perc. +2.7° 4.55 mm 31.8 ENE max 46.8 Grecale 87 % 1014 hPa 15 pioggia moderata +7° perc. +2.2° 3.77 mm 37.9 NE max 48.4 Grecale 90 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +7.2° perc. +2.1° 0.3 mm 42.7 NE max 57 Grecale 89 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +7.5° perc. +3.2° 0.28 mm 32.7 NE max 44.5 Grecale 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:09

