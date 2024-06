Meteo Ravenna, le previsioni per la prossima settimana 3 – 6 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ravenna indicano un inizio settimana piovoso con copertura nuvolosa, seguito da un miglioramento con cieli sereni e temperature in aumento verso la metà della settimana. Durante la notte di lunedì, pioggia leggera con 76% di nuvole, vento da Ovest a 16,1km/h. Martedì, cielo sereno con 33% di nuvole e vento da Sud Ovest a 12,5km/h. Mercoledì, poche nuvole con 18% di copertura nuvolosa e vento da Nord Ovest a 10,4km/h. Giovedì, nubi sparse con 36% di copertura nuvolosa. Resta consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Lunedì 3 Giugno

Notte: Durante la notte a Ravenna, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +14,7°C con una percezione di +14,7°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 16,1km/h, con raffiche fino a 23,5km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 0,26mm e l’umidità sarà del 94% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature saliranno leggermente fino a +20°C con una percezione di +20°C. Il vento sarà da Nord Ovest a una velocità di 20,7km/h con raffiche fino a 20,6km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’83% con un’umidità dell’81% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo a Ravenna sarà caratterizzato da pioggia moderata con una copertura nuvolosa dell’82%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C con una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 11,6km/h, con raffiche fino a 14,1km/h. Le precipitazioni raggiungeranno 1,09mm e l’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: In serata il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature si abbasseranno a +19,7°C con una percezione di +19,6°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 8,3km/h con raffiche fino a 9,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 58% con un’umidità del 72% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 4 Giugno

Notte: Durante la notte a Ravenna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,8°C con una percezione di +15,4°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 12,5km/h, con raffiche fino a 15,2km/h. L’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +19,5°C con una percezione di +19,1°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità di 6,5km/h, con raffiche fino a 7,4km/h. L’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo a Ravenna sarà caratterizzato da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si alzeranno fino a +23,1°C con una percezione di +22,8°C. Il vento sarà da Est – Nord Est a una velocità di 4,8km/h, con raffiche fino a 5,2km/h. L’umidità sarà del 51% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si abbasseranno a +20,8°C con una percezione di +20,9°C. Il vento sarà da Sud Est a una velocità di 12,2km/h, con raffiche fino a 16,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 7% con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mercoledì 5 Giugno

Notte: Durante la notte a Ravenna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,3°C con una percezione di +17,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 12,7km/h, con raffiche fino a 17,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 6% con un’umidità dell’79% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature saliranno fino a +22,9°C con una percezione di +22,8°C. Il vento sarà da Nord Ovest a una velocità di 10,4km/h, con raffiche fino a 10,2km/h. L’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo a Ravenna sarà caratterizzato da un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si alzeranno fino a +25°C con una percezione di +25°C. Il vento sarà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 8,6km/h, con raffiche fino a 8,2km/h. L’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si abbasseranno a +20,8°C con una percezione di +20,9°C. Il vento sarà da Sud Est a una velocità di 12,2km/h, con raffiche fino a 16,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 7% con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Giovedì 6 Giugno

Notte: Durante la notte a Ravenna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,8°C con una percezione di +18,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 6,6km/h, con raffiche fino a 7,1km/h. L’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +21,8°C con una percezione di +21,7°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità di 4,8km/h, con raffiche fino a 3,2km/h. L’umidità sarà del 64% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo a Ravenna sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si alzeranno fino a +21,8°C con una percezione di +21,7°C. Il vento sarà da Ovest a una velocità di 4,8km/h, con raffiche fino a 3,2km/h. L’umidità sarà del 64% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Sera: In serata si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si abbasseranno a +18,5°C con una percezione di +18,5°C. Il vento sarà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 10,2km/h, con raffiche fino a 13,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 6% con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Ravenna, si prevede un inizio settimana con piogge e copertura nuvolosa, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e temperature in aumento verso la metà della settimana. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni.

