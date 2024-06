Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per il weekend 28 – 30 Giugno

MeteoWeb

Nel fine settimana a Napoli si prevede un clima stabile e piacevole. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni, temperature in aumento e una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà contenuta, rendendo le giornate estive ideali per godersi la città. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con punte intorno ai +32°C nel pomeriggio. In conclusione, un weekend perfetto per chiunque voglia trascorrere del tempo all’aperto a Napoli.

Venerdì 28 Giugno

Notte: Durante la notte a Napoli, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest a 5,2km/h. L’umidità si attesterà al 71% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 09:00 la temperatura raggiungerà i +27,1°C con una percezione di +27,9°C a causa di una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a 5,9km/h. L’umidità si manterrà al 57% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +28°C. Alle 15:00 si registrerà una brezza vivace da Ovest – Nord Ovest a 21,6km/h con un’umidità del 55% e una pressione di 1015hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +26°C. Alle 21:00 la brezza sarà leggera proveniente da Nord Ovest a 8,7km/h con un’umidità del 63% e una pressione di 1016hPa.

Sabato 29 Giugno

Notte: Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo resterà sereno con una temperatura di +25,9°C e una brezza leggera da Est a 5,6km/h. L’umidità sarà del 60% con una pressione di 1016hPa.

Mattina: Sabato mattina si conferma il cielo sereno con temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno i +31,1°C con una percezione di +31,9°C a causa di una brezza leggera da Ovest a 10,6km/h. L’umidità sarà del 45% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +32,2°C. Alle 14:00 si registrerà una brezza da Ovest – Sud Ovest a 17,6km/h con un’umidità del 45% e una pressione di 1013hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +27,4°C. Alle 20:00 la brezza leggera sarà da Ovest – Nord Ovest a 6,2km/h con un’umidità del 62% e una pressione di 1014hPa.

Domenica 30 Giugno

Notte: Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,7°C e una brezza leggera da Ovest a 8,6km/h. L’umidità si attesterà al 68% con una pressione di 1014hPa.

Mattina: Domenica mattina si prevede cielo sereno con temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungeranno i +28,2°C con una percezione di +29,7°C a causa di una brezza da Sud Ovest a 11,3km/h. L’umidità sarà del 60% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +29,3°C. Alle 14:00 si registrerà una brezza da Sud Ovest a 13,8km/h con un’umidità del 55% e una pressione di 1013hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai +26°C. Alle 20:00 la brezza leggera sarà da Sud Ovest a 6,6km/h con un’umidità del 68% e una pressione di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Napoli si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da una leggera brezza e un’umidità contenuta, ideali per godersi le giornate estive in città.

