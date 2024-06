Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani giovedì 27 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 27 Giugno a Venezia mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 21% al 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni, mantenendo una velocità compresa tra i 3,9 e i 6,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 77-79%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 12% e il 33%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,9°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà sempre di tipo leggero, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,1 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 68-70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1012 hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 11% al 35%. Le temperature caleranno leggermente, stabilendosi intorno ai +21°C. Il vento sarà ancora di tipo leggero, con una velocità che si manterrà tra i 6,4 e gli 11,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino all’85%, mentre la pressione atmosferica subirà una lieve variazione, attestandosi intorno ai 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia per Giovedì 27 Giugno indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le precipitazioni sono assenti e la pressione atmosferica rimarrà costante. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo simili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 27 Giugno a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.8° perc. +20.1° prob. 5 % 6.4 NNO max 7.1 Maestrale 87 % 1011 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19.4° Assenti 5.1 NNO max 6.4 Maestrale 89 % 1011 hPa 6 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° Assenti 6.2 NNE max 6.6 Grecale 85 % 1011 hPa 9 poche nuvole +22.9° perc. +23.3° Assenti 6.8 SSO max 8.2 Libeccio 77 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.9° perc. +25.3° Assenti 5.8 S max 9.3 Ostro 70 % 1012 hPa 15 poche nuvole +25.5° perc. +25.9° prob. 5 % 12.5 SE max 8.9 Scirocco 71 % 1012 hPa 18 poche nuvole +23.5° perc. +24.1° prob. 5 % 12.4 SE max 15.4 Scirocco 83 % 1012 hPa 21 poche nuvole +22.2° perc. +22.8° Assenti 7 SSO max 7.7 Libeccio 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:25 e tramonta alle ore 21:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.