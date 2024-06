Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani domenica 2 giugno

MeteoWeb

Domenica 2 Giugno a Venezia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni meteo indicano che la città sarà interessata da vari fenomeni atmosferici nel corso della giornata.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma nel corso della mattinata le nuvole tenderanno ad aumentare. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della brezza che soffierà da Nord Est a una velocità di circa 8-10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà sempre di più, portando a una situazione di cielo coperto con probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 16 km/h provenienti da Sud Est.

La situazione meteorologica si complicherà ulteriormente durante la sera, quando sono previste piogge leggere e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +18°C, mentre la velocità del vento aumenterà, arrivando a toccare i 24 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 2 Giugno a Venezia indicano una giornata instabile, con cielo coperto e piogge intermittenti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata che si prospetta variabile e piovosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 2 Giugno a Venezia

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.7° perc. +16.6° prob. 54 % 15.2 NE max 20.6 Grecale 84 % 1015 hPa 3 poche nuvole +15.8° perc. +15.8° prob. 27 % 14.3 NNE max 17.8 Grecale 88 % 1015 hPa 6 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° prob. 23 % 10.7 N max 11.8 Tramontana 80 % 1016 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° prob. 20 % 8.5 NE max 8.6 Grecale 68 % 1016 hPa 12 poche nuvole +21.5° perc. +21.4° prob. 51 % 10.5 SE max 8.6 Scirocco 66 % 1016 hPa 15 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° prob. 50 % 12.8 SE max 12 Scirocco 66 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +19.8° perc. +19.7° 0.28 mm 15.4 SSE max 18.9 Scirocco 75 % 1015 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° prob. 59 % 12.2 ESE max 14.4 Scirocco 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 03:43 e tramonta alle ore 03:43

